महाराष्ट्र के 265 तालुका सूखाग्रस्त घोषित, मंत्री बोले- किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा, नागपुर-अमरावती में सीमेंट सड़कें रोकने का आदेश

Maharashtra Drought 2026: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 में से 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। सरकार ने प्रभावित इलाकों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। इसी बीच राजस्व मंत्री और कैबिनेट उपसमिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सूखा प्रभावित इलाकों के दौरे और राहत उपायों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को संकट में नहीं छोड़ेगी। बावनकुले ने शनिवार को सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों से सीधे बातचीत कर रहे हैं। सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए प्रशासन को राहत उपायों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं।