चुनाव आयोग पर असदुद्दीन ओवैसी का प्रहार, बोले- मैंने कहा था कि SIR असल में बैकडोर NRC है, अब सच साबित हो रहा

चुनाव आयोग के प्रेस नोट में कहा गया है कि BLOs दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए घर-घर जाएंगे, जिसे ओवैसी ने अव्यावहारिक बताया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना में जमीनी स्तर पर देखे गए हालात के आधार पर BLOs को सिर्फ नोटिस बांटने में ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब आयोग का दावा है कि दिल्ली में, BLOs उन 40 लाख लोगों के घर जाएंगे जिन्हें नोटिस मिले थे, ताकि उनके दस्तावेज इकट्ठा करके अपलोड किए जा सकें। यह इंसानी तौर पर नामुमकिन है। बुनियादी सवालों का जवाब देने के बजाय, आयोग बड़े-बड़े बयानों की आड़ लेने की कोशिश कर रहा है।