Kolkata Crime: लोन का झांसा देकर साइबर ठगी का बड़ा खेल, कोलकाता से आंध्र और तेलंगाना के 7 शातिर गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना सुंदर नाम का व्यक्ति है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इन युवकों को पश्चिम बंगाल लेकर आया था। यहां साल्ट लेक में ठिकाना बनाने के बाद ये लोग लोन कंपनियों के प्रतिनिधि बनकर लोगों को फोन करते थे। ये आरोपी आम लोगों के दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी सिम कार्ड जारी करवाते थे, ताकि पुलिस की पकड़ से बचे रहें। इसके बाद लोन स्वीकृत कराने के नाम पर अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवाकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते थे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और गिरोह के अन्य नेटवर्क की तलाश जारी है।