‘मेरे घर चाय पर आइए, देखते हैं कौन रोकता है’: ममता बनर्जी के नजरबंदी के दावे पर सुकांत मजूमदार ने कसा तंज

ममता बनर्जी ने रैली स्थल के लिए रवाना होने से पहले कहा कि हमें नजरबंद करके रखा गया था। मुझे रैली वाली जगह पर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगी और रैली को संबोधित करूंगी। मुझे रोक सकें तो रोककर दिखाएं। श्रीरामपुर जा रहे पार्टी नेताओं पर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के गुंडों ने रैली स्थल तक जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया है। वहां कोई पुलिसकर्मी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रैली अदालत की अनुमति से आयोजित की जा रही। इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस ने इस पर आंखें मूंद ली हैं।