राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर लगाया BJP के लिए चुनाव फिक्सिंग का आरोप, रविशंकर प्रसाद बोले- झूठ फैलाना बंद करें

Rahul Gandhi on CEC Gyanesh Kumar: चुनाव आयोग और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल के पूर्व मुख्य सचिव जिजी थॉमसन के एक बयान का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि IAS अधिकारी के तौर पर काम करते हुए ज्ञानेश कुमार ने BJP के लिए सदस्य बनाने में मदद की और बाद में चुनावों में धांधली की। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी के आरोपों को हताशा का नतीजा बताया।