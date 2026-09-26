Gujarat Accident: गुजरात में भीषण सड़क हादसा, चेन्नई और मुंबई के 2 यात्रियों की मौत, घबराकर खेत में भागे खलासी की भी गई जान

जानकारी के अनुसार कार में कई लोग सवार थे और वह तेज गति से गुजर रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर में कार सवार एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसकी हालत बिगड़ गई और उसने भी दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान चेन्नई निवासी राजेश और मुंबई निवासी अजित जैन के रूप में हुई है। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए दसाडा के सरकारी अस्पताल भेजे गए हैं। हादसे में घायल अन्य लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।