विरासत की पाठशाला बनेगा अहमदाबाद, 30 युवा 10 दिन तक समझेंगे शहर की धरोहर

वर्ष 2026 में अप्रैल से दिसंबर के बीच दुनिया के 82 विश्व विरासत स्थलों पर 87 एक्शन कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें भारत के पहले विश्व विरासत शहर अहमदाबाद को भी महत्वपूर्ण मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को विरासत के महत्व से परिचित कराने के साथ उनमें इसके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। दस दिनों के दौरान वालंटियर्स विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर यह समझेंगे कि किसी शहर की विरासत केवल ऐतिहासिक इमारतों तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी परंपराएं, जीवनशैली, कला और सामुदायिक स्मृतियां भी उसकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।