जमुई केस में POCSO एक्ट पर सियासी जंग: पहले सीएम सम्राट चौधरी, अब मीसा भारती पर FIR की मांग

Jamui Molestation Case: बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और उसकी पहचान सार्वजनिक किए जाने के मामले में राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन्स फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट के उल्लंघन को लेकर RJD और BJP आमने-सामने आ गई है। RJD सांसद मीसा भारती द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश के ठीक अगले दिन शनिवार को BJP महिला मोर्चा ने मीसा भारती के खिलाफ सचिवालय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। BJP का आरोप है कि मीसा भारती ने पीड़िता के परिवार की तस्वीर दिखाकर लड़की की पहचान उजागर की, जो कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है।