श्रीलंका-भारत दोस्ती की नई कड़ी: JVP प्रतिनिधिमंडल भाजपा के निमंत्रण पर दिल्ली पहुंचा

रक्षा मंत्री ने पिछले साल चक्रवात 'दितवाह' के बाद भारत की तेज़ी से की गई कार्रवाई को याद किया, जब नई दिल्ली ने श्रीलंका की मदद के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' शुरू किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों और श्रीलंकाई सरकारी एजेंसियों के मिले-जुले प्रयासों से लोगों की जान बचाने, कनेक्टिविटी बहाल करने और राहत व चिकित्सा सहायता पहुंचाने में मदद मिली। सिंह ने कहा कि श्रीलंका भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन के केंद्र में बना हुआ है।