नितिन नवीन का कांग्रेस पर करारा हमला: SIR को लेकर जनता को गुमराह कर रहा विपक्ष, संवैधानिक संस्थाओं को बना रहा निशाना

X पर एक पोस्ट में, नवीन ने कहा कि SIR के बारे में झूठ फैलाने के लिए विपक्ष का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरे आयोग ने SIR से संबंधित हर निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। इस स्पष्टीकरण के बावजूद, उन्होंने आरोप लगाया, कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत झूठ के इर्द-गिर्द अपना पूरा नैरेटिव बनाने का फैसला किया और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए।