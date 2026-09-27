पटना में गैराज मालिक को मारी 3-4 गोलियां, बाइक सवार दो हमलावरों ने किया हमला

पिछले कुछ दिनों में पटना में गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई हैं। 23 सितंबर को बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में पूर्व पार्षद अनिल यादव पर फायरिंग की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक सवार हमलावरों ने अपार्टमेंट के बेसमेंट में उन पर कई गोलियां चलाई थीं। इस हमले में अनिल यादव घायल हुए थे और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुटी थी।