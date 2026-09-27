24 घंटे में पंजाब की 2 यूनिवर्सिटी में बवाल, वायरल मैसेज और वीडियो से LPU से चितकारा तक मचा हंगामा

LPU के हंगामे के कुछ ही घंटों बाद पटियाला के राजपुरा स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी में भी शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। यहां विवाद की वजह और भी हैरान करने वाली थी, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कैंपस में 'भूत' होने का दावा किया गया था। इसके बाद अफवाह फैली कि एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है और उसकी आत्मा हॉस्टल में भटक रही है, वहीं कुछ छात्रों ने रात में चीखें सुनने का दावा भी किया। देखते ही देखते दो छात्राओं की मौत और उनके गायब होने की खबरें इंटरनेट पर तैरने लगीं। इसके अलावा कैंपस में एक पुजारी की मौजूदगी और रात में एंबुलेंस आने से छात्रों का संदेह और गहरा गया, जिससे नाराज होकर वे प्रशासनिक भवन के बाहर जमा हो गए।