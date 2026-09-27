वोटर लिस्ट विवाद के बीच चुनाव आयोग की राहत, नोटिस पाने वालों के घर जाएंगे EROs, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी?

Election Commission:भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की शनिवार को बैठक हुई। आयोग के भीतर आंतरिक मतभेदों की खबर के बाद पहली बार बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व दोनों चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधु भी शामिल हुए। इस बैठक में आयोग ने उन मतदाताओं को बड़ी राहत दी है, जिन्हें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से अनमैप होने या तार्किक विसंगतियों के चलते नोटिस मिला था। आयोग ने कहा कि ऐसे मतदाताओं को अब निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक ERO के समक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी।