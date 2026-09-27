Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की सियासत में बड़ा तूफान! उदयनिधि का TVK पर हमला, चुनावी वादों को लेकर मचा घमासान

TVK Election Promises: तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी माहौल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। धरापुरम में प्रचार के दौरान विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने TVK सरकार को घेरते हुए दावा किया कि कई चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है। उनके इस हमले ने आगामी उपचुनाव से पहले राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।