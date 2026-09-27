‘ज्ञानेश कुमार से पहले भी 90 चुनाव हारे, अब देश से माफी मांगें राहुल गांधी’, चुनाव आयोग विवाद पर बोले हिमंत बिस्वा सरमा

Himanta Biswa Sarma on Rahul Gandhi: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने फैसले एकतरफा लिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक दिन पहले स्पष्ट कर दिया कि उसके सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।