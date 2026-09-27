‘मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्रवाई धोखाधड़ी वाली है’, MDMK नेता वाइको का ज्ञानेश कुमार पर बड़ा हमला, यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?

SIR Controversy: चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच MDMK महासचिव वाइको ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्रवाई धोखाधड़ी वाली हो गई है। वाइको ने कहा कि चुनाव आयोग में इस तरह का रवैया उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। वाइको ने कहा कि इस पूरे मामले से लोकतंत्र में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति चिंतित और परेशान है। उन्होंने बताया कि बुधवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। वाइको ने कहा कि उन्हें भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है और वह इसमें शामिल होंगे।