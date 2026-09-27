‘ममता बनर्जी के पास अब न जनसमर्थन, न पार्टी का नाम-निशान’, शुभेंदु अधिकारी का SIR को लेकर बड़ा हमला

Suvendu Adhikari on SIR: कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एसआईआर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के पास अब न जनसमर्थन बचा है और न ही पहले जैसी राजनीतिक पकड़। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एसआईआर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विपक्ष जिस आंदोलन की बात कर रहा है, उसका जमीन पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने हाल ही में कोर्ट की अनुमति के बाद श्रीरामपुर में हुई एक सभा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां महज करीब 150 लोगों की मौजूदगी थी।