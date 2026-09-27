सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल: PM मोदी बोले- आतंकवाद को मिलेगा निर्णायक जवाब, बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर तक गिनाई कार्रवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के 10 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बालाकोट एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि आतंकवाद का जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। साथ ही, उन्होंने जनगणना को राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए नागरिकों से इसमें सहयोग की अपील की।

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