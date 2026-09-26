कर्नाटक में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 48 घंटों में दिए 3757 आवेदन, पवन खेड़ा ने SIR पर उठाए सवाल

Pawan Khera SIR Karnataka: कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कर्नाटक में हुई एसआईआर को लेकर सवाल उठाए है। उन्होंने दो विधानसभाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि अंतिम 48 घंटों के दौरान वोटरों के नाम हटना के लिए 3757 आवेदन दिए गए। इन्हें महज 38 लोगों ने दिए थे। इन आवेदनों में मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया गया। ये दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस का गढ़ थी। खेड़ा ने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की भी मांग की है।