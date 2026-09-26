‘मुझे मारने की कोशिश की गई,रॉड और पत्थरों से हमला हुआ’, कार पर अंडे फेंके जाने के बाद पहली बार कुणाल घोष ने रखा अपना पक्ष

Kunal Ghosh Car Attack News: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष की कार पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई, जब घोष श्रीरामपुर में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रहे थे। इसपर अब उनका बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी कार पर अंडे, पत्थर और रॉड से हमला किया गया। घटना में कार का पिछला शीशा टूट गया, जबकि कुणाल घोष को चोट नहीं आई। घटना के बाद कुणाल घोष ने पहली बार अपना पक्ष रखते हुए इसे जानलेवा हमला बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें मारने की कोशिश की गई।