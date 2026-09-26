Bihar MLC Election: जन सुराज ने तिरहुत में क्यों बदला उम्मीदवार? पार्टी ने बताई वजह, श्याम नंदन यादव बने नए प्रत्याशी

भूषण झा की पढ़ाई की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हुए जन ​​सुराज के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि पार्टी की 200 सदस्यों वाली कोर कमेटी ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है। प्रो. चंद्रवंशी ने बताया कि भूषण झा के पास सिर्फ B.Com. की डिग्री है, उन्होंने M.Com. तक पूरा नहीं किया है, लेकिन कॉलेज में खुद को प्रोफेसर बताते हैं। उनका टीचिंग या शिक्षा व्यवस्था से कोई वास्तविक संबंध नहीं रहा है। प्रो. चंद्रवंशी ने कहा कि जन सुराज सही व्यक्ति, सही सोच और सामूहिक प्रयास के सिद्धांतों पर काम करता है। जब तक बेहतर और ज्यादा योग्य उम्मीदवार चुनने का विकल्प मौजूद है, पार्टी उसी विकल्प को प्राथमिकता देगी।