Bihar MLC Election: जन सुराज ने तिरहुत में क्यों बदला उम्मीदवार? पार्टी ने बताई वजह, श्याम नंदन यादव बने नए प्रत्याशी

जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती (फोटो- Manoj Bharti FB)
Bihar MLC Election: बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने अब पहले घोषित उम्मीदवार भूषण झा की जगह प्रो. श्याम नंदन यादव को मैदान में उतारा है। इस बदलाव की वजह बताते हुए प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि उम्मीदवार चुनते समय पार्टी ज़िला स्तर से लेकर कोर कमेटी तक चर्चा और सलाह-मशविरा करती है। उन्होंने बताया कि पार्टी का मूल सिद्धांत सही व्यक्ति, सही सोच, सामूहिक प्रयास है और उम्मीदवार का चयन इसी आधार पर किया जाता है।
जन सुराज के प्रवक्ता कुमार सौरभ ने कहा कि मुजफ्फरपुर में पार्टी की एक बैठक के दौरान शिक्षक समुदाय के बारे में भूषण झा की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक थी। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब जन सुराज चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, किसी उम्मीदवार का यह कहना बिल्कुल अनुचित है कि "शिक्षकों का क्या है? उन्हें तो बस अपना पेट भरने से मतलब है।"
कुमार सौरभ ने आगे कहा, "जन सुराज का स्पष्ट रुख है कि हम किसी भी कीमत पर केवल चुनाव जीतने की राजनीति नहीं करते। शिक्षक या स्नातक समुदायों के आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि भूषण झा ने समर्थकों के दबाव का हवाला देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की बात कही थी।
भूषण झा की पढ़ाई की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हुए जन सुराज के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि पार्टी की 200 सदस्यों वाली कोर कमेटी ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की है। प्रो. चंद्रवंशी ने बताया कि भूषण झा के पास सिर्फ B.Com. की डिग्री है, उन्होंने M.Com. तक पूरा नहीं किया है, लेकिन कॉलेज में खुद को प्रोफेसर बताते हैं। उनका टीचिंग या शिक्षा व्यवस्था से कोई वास्तविक संबंध नहीं रहा है। प्रो. चंद्रवंशी ने कहा कि जन सुराज सही व्यक्ति, सही सोच और सामूहिक प्रयास के सिद्धांतों पर काम करता है। जब तक बेहतर और ज्यादा योग्य उम्मीदवार चुनने का विकल्प मौजूद है, पार्टी उसी विकल्प को प्राथमिकता देगी।
प्रोफेसर चंद्रवंशी ने घोषणा की कि जन सुराज के कार्यकर्ताओं और शिक्षक समुदाय की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने प्रोफेसर श्याम नंदन यादव को तिरहुत क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर यादव एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं और लंबे समय से शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पार्टी को भरोसा है कि जन सुराज के मजबूत जमीनी कैडर और प्रोफेसर यादव की स्वच्छ छवि के दम पर वह इस चुनाव में शानदार जीत हासिल करेगी।
बता दें कि भूषण झा ने जन सुराज का टिकट लौटा दिया और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। भूषण झा का आरोप है कि मुजफ्फरपुर में एक बैठक के दौरान उन्हें अपनी बात रखने से रोका गया और कहा गया कि वे सिर्फ पार्टी के रुख के मुताबिक ही बोलें।
बिहार विधान परिषद की चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव 23 अक्टूबर को होने हैं। इन सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
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