SIR विवाद पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, CEC ज्ञानेश कुमार से तत्काल इस्तीफा देने को कहा

उन्होंने केंद्र सरकार से आरोपों पर जनता को जवाब देने की मांग की। वेणुगोपाल ने केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे समय में उन्हें भी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं के बयान SIR को लेकर बढ़ते राजनीतिक टकराव के बीच आए हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि आंतरिक विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग सुझाव और टिप्पणियां संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग के अनुसार अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। इसके बावजूद कांग्रेस SIR और मतदाता सूचियों की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है।