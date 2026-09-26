CEC ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों का बीजेपी क्यों दे रही जवाब? समझे इसके पीछे की रणनीति

BJP On SIR Allegations: चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में खुलासे के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज है। विपक्ष द्वारा सीईसी ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष ने सीईसी के इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपीकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा इस मुद्दे पर बीजेपी ने अपना जवाबी अभियान भी तेज कर दिया है। दरअसल, पार्टी नहीं चाहती कि यह मुद्दा बड़ा जनआंदोलन बने और इसके चलते सड़क पर विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति पैदा हो।