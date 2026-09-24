Nandigram Bypoll: 2021 की ममता-शुभेन्दु लड़ाई से 2026 के उपचुनाव तक, नंदीग्राम में कितनी बदली सियासत

अब भाजपा के लिए चुनौती यह है कि अधिकारी के सीट छोड़ने के बाद भी नंदीग्राम में पार्टी अपना चुनावी आधार कायम रख पाती है या नहीं। वहीं ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देकर समीकरण बदल दिए है। यदि बीजेपी को हार मिलती है तो एक संदेश यह जाएगा कि नंदीग्राम में बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। महज कद्दावर नाम होने के कारण उन्हें जीत मिली थी।