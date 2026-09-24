Supreme Court CSAM Guidelines: सोशल मीडिया पर बच्चों की अश्लील सामग्री रोकने को बनेगी नई गाइडलाइन? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Child Sexual Abuse Material: सोशल मीडिया की तेज रफ्तार दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अब ठोस जवाब मांगा है। अदालत का सवाल सिर्फ आपत्तिजनक सामग्री हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी है कि ऐसी सामग्री सामने आने के बाद संबंधित एजेंसियों को सूचना कितनी तेजी और किस व्यवस्था के तहत दी जा रही है। इसी मुद्दे पर केंद्र को दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।