CJP Press Confrence: 2024 में PM मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सभी CM हारे, अभिजीत दीपके ने बताया कारण

उन्होंने कहा कि ये सभी मुख्यमंत्री 2024 में एक साथ आए थे और मिलकर चुनाव प्रचार किया था। फिर इन्हें एक-एक करके कैसे खत्म कर दिया गया? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सीट पर 50,000 वोट हटा दिए जाते हैं और वह करीब 15,000 वोटों से हार जाती हैं। एमके स्टालिन की सीट से एक लाख वोट हटा दिए जाते हैं और वह करीब 45,000 वोटों से हार जाते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सीट से 40,000 वोट हटा दिए जाते हैं और वह करीब 4,000-5,000 वोटों से हार जाते हैं।