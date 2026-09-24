यूट्यूबर अजीत भारती को नहीं मिली राहत, SC/ST एक्ट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सौरभ बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारती के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि SC/ST एक्ट के तहत अग्रिम जमानत देने पर कानूनी रोक है। अदालत ने बताया कि भारती के खिलाफ SC-ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और धारा 3(1)(s) के तहत मामला दर्ज है। इनमें से पहली धारा SC/ST समुदाय के सदस्यों को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करने या डराने-धमकाने से संबंधित है। जबकि दूसरी धारा SC/ST समुदाय के किसी सदस्य को जातिसूचक नाम से गाली देने से संबंधित है।