Tamil Nadu Politics: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन, प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से शुक्रवार को चेन्नई जिला कलेक्टर कार्यालय के पास ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने निर्देश दिया है कि देशभर में सभी राज्यों की राजधानियों में चुनाव आयोग के कार्यालयों के सामने इसी तरह के राज्यस्तरीय विरोध प्रदर्शन किए जाएं। इसी के तहत कल चेन्नई में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और हम सभी इसमें शामिल होंगे।