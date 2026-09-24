मुकेश सहनी के ‘गोली मार देता’ बयान पर भड़के BJP नेता, मनोज तिवारी बोले- लोकतंत्र में ऐसी भाषा नहीं चलेगी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मुकेश सहनी के बयान पर कहा कि हारे हुए लोग ऐसे ही बोलते हैं। ऐसी भाषा लोकतंत्र में कभी भी नहीं चलती है। उन्होंने ऐसी बात कही है कि मैं हैरान हूं। भारत के चुनाव आयोग की इस समय दुनिया में तारीफ हो रही है। वहीं, जमुई की घटना पर उन्होंने कहा कि जमुई की घटना देखकर बहुत वेदना हुई। कितनी भयावह सोच है उन लोगों की। बिहार सरकार ने जो कार्रवाई की है, इस पर मुझे थोड़ा संतोष है, इस पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को ऐसी सजा होनी चाहिए कि समाज में नजीर बने। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए।