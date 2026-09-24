हिमंत बिस्वा सरमा ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा – ‘CEC के खिलाफ बयानबाजी दिमागी नक्सलियों की हताशा को दिखाता है’

सीएम हिमंत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CEC के खिलाफ बयानबाजी के मामले में विपक्ष को घेरा! उन्होंने कहा, "मेरी विनम्र राय में जब मुख्य चुनाव आयुक्त या कोई अन्य चुनाव आयुक्त अल्पमत में हों, तो चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं ले सकता। चुनाव आयोग का हर फैसला बहुमत से लिया जाता है क्योंकि यह एक सामूहिक संस्था है। इसलिए देश में यह संदेश देना कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने एकतरफा फैसला लिया है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। फैसला लेने से पहले हुई बातें अलग बात हैं, लेकिन एक बार जब चुनाव आयोग कोई फैसला ले लेता है, तो वो आम सहमति या बहुमत की राय पर आधारित होता है। इसीलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाना एक राजनीतिक अभियान है। मुझे नहीं लगता कि मुख्य चुनाव आयुक्त असल में, बाकी दो चुनाव आयुक्तों से सलाह लिए बिना कोई फैसला ले सकते हैं। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाना सिर्फ विपक्ष और 'दिमागी नक्सलियों' की हताशा को दिखाता है।”