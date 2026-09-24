Abhishek Banerjee: चुनाव आयोग पर अभिषेक बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, EC के ग्रुप चैट का फोटो भी किया शेयर

शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में एक व्यक्ति खुद को 'Gen Observer 190, Chunchura' बताते हुए लिखता दिखाई दे रहा है कि जनरल ऑब्जर्वरों को पहले केवल निगरानी करने और कुछ नहीं करने के लिए कहा गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब उनसे सब कुछ करने को कहा जा रहा है। मैसेज में चुनाव आयोग से इस बदलाव को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद उसी व्यक्ति की ओर से लिखा गया है कि उसे लगता है कि यह चुनाव आयोग की ओर से 'चीटिंग' है। एक और मैसेज में कहा गया है कि दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से पर्यवेक्षकों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के साथ बातचीत नहीं करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब CEO पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर रहे हैं।