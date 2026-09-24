Rahul Gandhi: चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस, बोले- धांधली के कारण कई चुनावों पर हुआ असर



राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। राहुल गांधी के मुताबिक, अब चुनाव आयोग के ही दो आयुक्तों ने ज्ञानेश कुमार पर वोटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में वोटों की सुरक्षा बेहद अहम है। उनके अनुसार, अगर वोटों में हेरफेर होती है या लोगों के मताधिकार को प्रभावित किया जाता है, तो इसका सीधा असर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार देश के नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने की ताकत देता है। इसलिए मतों की सुरक्षा करना चुनाव आयोग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है।