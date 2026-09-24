ECI: ‘चुनाव आयोग ने देशद्रोह किया है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए’ CJP के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा

इसी विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दीपके ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी और उसे 240 सीटें मिली थीं। दीपके ने आरोप लगाया कि बीजेपी के ‘400 पार’ के नारे के बावजूद पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी।