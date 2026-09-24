‘ECI हुआ हाईजैक’, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगाया बीजेपी पर चुनावी लोकतंत्र को लूटने का आरोप

सुरजेवाला ने बीजेपी पर चुनावी लोकतंत्र को लूटने का आरोप लगाया है! सुरजेवाला ने कहा कि ECI हाईजैक हो गया है! वोटर लिस्ट पर कब्ज़ा कर लिया गया है। CEC भी इसमें शामिल है! सुरजेवाला ने यह भी कहा कि SIR के ज़रिए वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम चोरी कर लिए गए हैं! सुरजेवाला ने ज्ञानेश कुमार की बीजेपी के साथ मिलीभगत बताई और कहा कि भारत के लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला हो रहा है! उन्होंने यह भी कहा कि दो अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों को नज़रअंदाज किया गया और ज्ञानेश कुमार को CEC के पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।