नवी मुंबई में बड़ा ट्रेन हादसा टला: पारसिक हिल से सीधे पटरियों पर जा गिरी कार, चालक गंभीर घायल

Car Falls On Railway Track: नवी मुंबई के बेलापूर स्थित पारसिक हिल इलाके में गुरुवार को एक बड़ा और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। पहाड़ी पर चल रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में सीधे नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह कार पहाड़ी से नीचे गिरी, उस समय वहां से कोई लोकल ट्रेन नहीं गुजर रही थी। अगर उस वक्त कोई ट्रेन वहां से निकल रही होती तो एक बड़ा और भयानक हादसा हो सकता था। इस हादसे में कार चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे राहगीरों और पुलिस की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।