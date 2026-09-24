IIT बॉम्बे छात्र साहिल वाकोडे के माता-पिता ने आजाद मैदान में शुरू की भूख हड़ताल, ‘जिम्मेदार लोगों’ पर कार्रवाई की मांग

साहिल वाकोडे IIT बॉम्बे में BTech के दूसरे वर्ष के छात्र थे। 18 सितंबर को मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान उन्हें कथित तौर पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर पूछताछ का सामना करना पड़ा था। CCTV के मुताबिक, वह दोपहर करीब 12:30 से 12:45 बजे के बीच परीक्षा हॉल से बाहर निकले। इसके कुछ घंटे बाद वह हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए। IIT बॉम्बे ने शुरुआती बयान में कहा था कि साहिल को परीक्षा के दौरान फोन के साथ पाया गया था और उस पर प्रश्नपत्र को ChatGPT पर अपलोड करने का आरोप था। बाद में संस्थान ने इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने के तरीके पर माफी मांगते हुए कहा कि जांच पूरी होने से पहले घटना को इस तरह पेश करना उचित नहीं था।