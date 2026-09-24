कोई CM, PM या प्रेसिडेंट नहीं कह सकता, हमारे यहां कल से कोई घटना नहीं होगी: मंत्री अशोक चौधरी

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जमुई के बाद समस्तीपुर का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां भाजपा का राज है। कानून व्यवस्था नाम की रह गई है। बिहार में सैंकड़ों अपराध हो रहे हैं। कल भी पटना शहर में एक जनप्रतिनिधि को गोली मार दी गई है। अपराधी छवि का व्यक्ति स्वयं मुख्यमंत्री बना हुआ है। बिहार में इतने गंभीर मामले आ रहे हैं। आपका प्रशासन और पुलिस क्या काम कर रही है। बिहार पूरे देश में शर्मसार हो रहा है।