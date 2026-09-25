शारजाह में कर्नाटक के युवक की हत्या : 2 महीने बाद स्वदेश पहुंचा शव, पत्नी और बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

परिवार ने शारजाह में भारतीय राजनयिक अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि वह इस मामले में केंद्रीय विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हैं। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि टीना और उसके बेटे का पता लगाने और जांच को अंजाम तक पहुंचाने में सहायता के प्रयास किए जाएंगे। परिवार अब कुंदर की मौत और उनकी पत्नी और बेटे के लापता होने के आसपास की परिस्थितियों की जल्द जांच की मांग कर रहा है।शारजाह के अधिकारी हत्या की जांच जारी रखे हुए हैं, जबकि मकसद और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान अभी तक आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं हुई है। मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक की कथित भूमिका का भी संदेह है।