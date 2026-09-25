शारजाह में कर्नाटक के युवक की हत्या : 2 महीने बाद स्वदेश पहुंचा शव, पत्नी और बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

एल्विन प्रकाश कुंदर का पार्थिव शरीर। फोटो- आईएएनएस
उडुपी। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदापुर निवासी एल्विन प्रकाश कुंदर का पार्थिव शरीर शुक्रवार को कर्नाटक पहुंचा। उनकी जुलाई में शारजाह में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी मौत के लगभग दो महीने बाद उनका शव स्वदेश लाया गया। अल्विन प्रकाश के शव को नौ टुकड़ों में काटकर कार की डिक्की में फेंक दिया गया था। परिवार के अनुसार, कुंदर कई साल से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे और लगभग 14 साल से शारजाह हवाई अड्डे पर काम कर रहे थे।
उनका शव 12 अगस्त को अल नाहदा कमर्शियल एरिया के पास एक सुनसान इलाके में छोड़ी गई उनकी कार की डिक्की से बरामद किया गया था। बाद में डीएनए मैचिंग के जरिए उनकी पहचान की पुष्टि हुई। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, मौत के बाद शरीर को नौ हिस्सों में काटा गया था। सिर, गर्दन, धड़, हाथ और पैर अलग कर दिए गए थे। हड्डियों को आरी से काटा गया था। शरीर के अंगों को दो बैगों में पैक करके कार की डिक्की में रखा गया था। एक हरे रंग के बैग में धड़ था, जबकि एक नीले बैग में सिर और हाथ-पैरों के हिस्से थे।
सिर को काली प्लास्टिक की थैली में लपेटा गया था, जबकि शरीर के अन्य अंगों को पारदर्शी प्लास्टिक में पैक किया गया था। पोस्टमार्टम जांच में कथित तौर पर छाती के बाएं हिस्से में, सातवीं और आठवीं पसली के बीच दो गहरे घाव पाए गए। 20 जुलाई के आसपास कुंदर के कॉल का जवाब देना बंद करने के बाद उनका परिवार चिंतित हो गया। उनके भाई अनिल प्रशांत कुंदर के अनुसार, परिवार को उनके फोन से एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि वह ठीक हैं, जबकि उनके सामान्य वॉयस मैसेज नहीं आ रहे थे।
इसके बाद उनके परिवार ने अधिकारियों से संपर्क किया और उनका पता लगाने में मदद मांगी। कुंदर की पत्नी टीना यूएई में स्कूल टीचर के तौर पर काम कर रही थीं और उनका कक्षा 10 में पढ़ने वाला बेटा घटना के बाद से लापता है। परिवार ने उनके लापता होने पर शक जताया और अधिकारियों से उनके ठिकाने का पता लगाने और यह तय करने का आग्रह किया है कि क्या हत्या में उनकी कोई भूमिका थी। हालांकि, उनकी संलिप्तता को स्थापित करने वाली कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
शारजाह पुलिस के पास मौजूद बताई जा रही सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और दो पुरुष दो बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें शव होने का संदेह है। परिवार ने अधिकारियों से हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का आग्रह किया है। पूर्व मंत्री और भाजपा सांसद कोटा श्रीनिवास ने आज शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। परिवार ने पहले कुंदर के शव को जल्द वापस लाने और उनकी पत्नी और बेटे का पता लगाने में सहायता के लिए उडुपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संपर्क किया था।
परिवार ने शारजाह में भारतीय राजनयिक अधिकारियों से संपर्क किया और कहा कि वह इस मामले में केंद्रीय विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हैं। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि टीना और उसके बेटे का पता लगाने और जांच को अंजाम तक पहुंचाने में सहायता के प्रयास किए जाएंगे। परिवार अब कुंदर की मौत और उनकी पत्नी और बेटे के लापता होने के आसपास की परिस्थितियों की जल्द जांच की मांग कर रहा है।शारजाह के अधिकारी हत्या की जांच जारी रखे हुए हैं, जबकि मकसद और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान अभी तक आधिकारिक रूप से स्थापित नहीं हुई है। मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक की कथित भूमिका का भी संदेह है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग