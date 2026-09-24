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BJP में बड़ा सांगठनिक फेरबदल, राज्यों में संगठन महामंत्री और सह-संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति; देखें पूरी सूची

BJP State General Secretaries Name: भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को राज्यों में और मजबूत करने के लिए प्रदेश संगठन महामंत्रियों, सह-संगठन महामंत्रियों और संगठकों की नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर ये नियुक्तियां की गई हैं।
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भारत

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kamlesh sharma

Sep 24, 2026

bjp list

फाइल फोटो (Source-Patrika)

BJP State General Secretaries Organisation : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को राज्यों में और मजबूत करने के लिए प्रदेश संगठन महामंत्रियों, सह-संगठन महामंत्रियों और संगठकों की नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर ये नियुक्तियां की गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ की ओर से नियुक्तियों की घोषणा की गई। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब भाजपा ने हाल ही में राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारियों की भी नई जिम्मेदारियां तय की हैं।

शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी

नई सूची में शिवप्रकाश को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के लिए राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सौदान सिंह को बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वी. सतीश को अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा और संसदीय कार्यालय का संगठक बनाया गया है, जबकि नागेंद्र को वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है।

यूपी और पश्चिम बंगाल में भी नई जिम्मेदारियां

उत्तर प्रदेश में धर्मपाल को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी अमिताभ चक्रवर्ती को दी गई है। इसके अलावा अभय गिरी को ब्रज क्षेत्र का संगठक और अनंत नारायण मिश्रा को भागलपुर, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र का संगठक बनाया गया है।

भाजपा की नई सांगठनिक नियुक्तियों की पूरी सूची

क्र. सं.नामपद / जिम्मेदारीकेंद्र (मुख्यालय)
1शिवप्रकाशराष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा)मुंबई
2सौदान सिंहराष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल)भुवनेश्वर
3वी. सतीशसंगठक (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा व संसदीय कार्यालय)दिल्ली
4नागेंद्रसंगठक (वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क)दिल्ली
5अजय जामवालप्रदेश संगठन महामंत्री (महाराष्ट्र)मुंबई
6सतीश धोंडप्रदेश सह-संगठन महामंत्री (महाराष्ट्र) एवं जनजाति संपर्क (गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र)नागपुर
7मधुकरप्रदेश संगठन महामंत्री (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना)हैदराबाद
8दशरथप्रदेश सह-संगठन महामंत्री (तेलंगाना)वारंगल
9रवींद्र राजूप्रदेश संगठन महामंत्री (असम, त्रिपुरा, कार्यालय निर्माण)गुवाहाटी
10भीखूभाई दलसानियाप्रदेश संगठन महामंत्री (बिहार)पटना
11पवन सायप्रदेश संगठन महामंत्री (झारखंड)रांची
12 सिद्धार्थनप्रदेश संगठन महामंत्री (हिमाचल प्रदेश)शिमला
13रत्नाकरप्रदेश संगठन महामंत्री (गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव)अहमदाबाद
14अरुण बिन्नाडीप्रदेश सह-संगठन महामंत्री (गुजरात)राजकोट
15फणींद्रनाथ शर्माप्रदेश संगठन महामंत्री (उत्तराखंड)देहरादून
16पवन राणाप्रदेश संगठन महामंत्री (दिल्ली, हरियाणा)दिल्ली
17कर्मवीरप्रदेश संगठन महामंत्री (छत्तीसगढ़)रायपुर
18चंद्रशेखरप्रदेश संगठन महामंत्री (मध्य प्रदेश)भोपाल
19 मानस मोहंतीप्रदेश संगठन महामंत्री (ओडिशा)भुवनेश्वर
20 मंत्री श्रीनिवासुलुप्रदेश संगठन महामंत्री (पंजाब, चंडीगढ़)चंडीगढ़
21धर्मपालप्रदेश संगठन महामंत्री (उत्तर प्रदेश)लखनऊ
22अमिताभ चक्रवर्तीप्रदेश संगठन महामंत्री (पश्चिम बंगाल)कोलकाता
23अभय गिरीसंगठक (ब्रज क्षेत्र)आगरा
24अनंत नारायण मिश्रासंगठक (भागलपुर, पूर्णिया, कोसी क्षेत्र)पूर्णिया

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Updated on:

24 Sept 2026 02:57 pm

Published on:

24 Sept 2026 02:28 pm

Hindi News / National News / BJP में बड़ा सांगठनिक फेरबदल, राज्यों में संगठन महामंत्री और सह-संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति; देखें पूरी सूची

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