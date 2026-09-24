BJP में बड़ा सांगठनिक फेरबदल, राज्यों में संगठन महामंत्री और सह-संगठन महामंत्रियों की नियुक्ति; देखें पूरी सूची

फाइल फोटो (Source-Patrika)
BJP State General Secretaries Organisation : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को राज्यों में और मजबूत करने के लिए प्रदेश संगठन महामंत्रियों, सह-संगठन महामंत्रियों और संगठकों की नई नियुक्तियां की हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर ये नियुक्तियां की गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ की ओर से नियुक्तियों की घोषणा की गई। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में यह बदलाव ऐसे समय हुआ है, जब भाजपा ने हाल ही में राज्यों के प्रभारी और सह-प्रभारियों की भी नई जिम्मेदारियां तय की हैं।
नई सूची में शिवप्रकाश को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के लिए राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सौदान सिंह को बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वी. सतीश को अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा और संसदीय कार्यालय का संगठक बनाया गया है, जबकि नागेंद्र को वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क की जिम्मेदारी दी गई है।
उत्तर प्रदेश में धर्मपाल को प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी अमिताभ चक्रवर्ती को दी गई है। इसके अलावा अभय गिरी को ब्रज क्षेत्र का संगठक और अनंत नारायण मिश्रा को भागलपुर, पूर्णिया और कोसी क्षेत्र का संगठक बनाया गया है।
|क्र. सं.
|नाम
|पद / जिम्मेदारी
|केंद्र (मुख्यालय)
|1
|शिवप्रकाश
|राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा)
|मुंबई
|2
|सौदान सिंह
|राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री (बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल)
|भुवनेश्वर
|3
|वी. सतीश
|संगठक (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा व संसदीय कार्यालय)
|दिल्ली
|4
|नागेंद्र
|संगठक (वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क)
|दिल्ली
|5
|अजय जामवाल
|प्रदेश संगठन महामंत्री (महाराष्ट्र)
|मुंबई
|6
|सतीश धोंड
|प्रदेश सह-संगठन महामंत्री (महाराष्ट्र) एवं जनजाति संपर्क (गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र)
|नागपुर
|7
|मधुकर
|प्रदेश संगठन महामंत्री (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना)
|हैदराबाद
|8
|दशरथ
|प्रदेश सह-संगठन महामंत्री (तेलंगाना)
|वारंगल
|9
|रवींद्र राजू
|प्रदेश संगठन महामंत्री (असम, त्रिपुरा, कार्यालय निर्माण)
|गुवाहाटी
|10
|भीखूभाई दलसानिया
|प्रदेश संगठन महामंत्री (बिहार)
|पटना
|11
|पवन साय
|प्रदेश संगठन महामंत्री (झारखंड)
|रांची
|12
|सिद्धार्थन
|प्रदेश संगठन महामंत्री (हिमाचल प्रदेश)
|शिमला
|13
|रत्नाकर
|प्रदेश संगठन महामंत्री (गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव)
|अहमदाबाद
|14
|अरुण बिन्नाडी
|प्रदेश सह-संगठन महामंत्री (गुजरात)
|राजकोट
|15
|फणींद्रनाथ शर्मा
|प्रदेश संगठन महामंत्री (उत्तराखंड)
|देहरादून
|16
|पवन राणा
|प्रदेश संगठन महामंत्री (दिल्ली, हरियाणा)
|दिल्ली
|17
|कर्मवीर
|प्रदेश संगठन महामंत्री (छत्तीसगढ़)
|रायपुर
|18
|चंद्रशेखर
|प्रदेश संगठन महामंत्री (मध्य प्रदेश)
|भोपाल
|19
|मानस मोहंती
|प्रदेश संगठन महामंत्री (ओडिशा)
|भुवनेश्वर
|20
|मंत्री श्रीनिवासुलु
|प्रदेश संगठन महामंत्री (पंजाब, चंडीगढ़)
|चंडीगढ़
|21
|धर्मपाल
|प्रदेश संगठन महामंत्री (उत्तर प्रदेश)
|लखनऊ
|22
|अमिताभ चक्रवर्ती
|प्रदेश संगठन महामंत्री (पश्चिम बंगाल)
|कोलकाता
|23
|अभय गिरी
|संगठक (ब्रज क्षेत्र)
|आगरा
|24
|अनंत नारायण मिश्रा
|संगठक (भागलपुर, पूर्णिया, कोसी क्षेत्र)
|पूर्णिया
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