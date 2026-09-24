समस्तीपुर-मधेपुरा की घटनाओं पर बोले मंत्री मिथलेश तिवारी, कहा- ‘अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं’

मिथलेश तिवारी, मंत्री बिहार सरकार (फोटो - एएनआई)
Mithilesh Tiwari: बिहार में जमुई के बाद समस्तीपुर और मधेपुरा से सामने आए मामलों को लेकर राज्य सरकार के मंत्री मिथलेश तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जमुई की घटना को बिहार के लिए शर्मनाक बताया है। मंत्री ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जहां भी ऐसी घटनाएं होंगी, कानून सख्ती से निपटेगा। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।
मिथलेश तिवारी ने कहा कि जमुई में जो घटना हुई, वह बिहार के लिए शर्मनाक थी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने मामले में बड़ी कार्रवाई की और अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा गया। मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं जहां भी होंगी, वहां कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपराधियों से सचेत रहने को कहा।
समस्तीपुर में कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव के पास बांध बाईपास रोड पर एक युवती के साथ कथित बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। बताया गया कि युवती एक युवक के साथ फोटो लेने के लिए सड़क किनारे रुकी थी। इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और उसे घेर लिया।
वायरल वीडियो में कुछ युवक युवती से नाम-पता पूछते और गाली-गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवती के साथ कथित तौर पर गलत तरीके से छूने और खींचने की हरकत भी दिखाई देती है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच की जा रही है।
मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे लेकर छात्रा से छेड़खानी की बातें सामने आईं। हालांकि, पुलिस की जांच में छेड़खानी की पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस के अनुसार, 22 सितंबर को स्कूल के बाहर छात्र-छात्राओं के बीच विवाद हुआ था। कुछ छात्रों को एक युवक के वहां खड़े होने पर शक हुआ। इसके बाद उससे पूछताछ और कहासुनी हुई। मामला बढ़ने पर शिक्षक मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाकर वहां से भेज दिया। पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो को गलत तरीके से पेश कर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी।
मिथलेश तिवारी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार का रुख साफ है। अपराध करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपराधी सचेत हो जाएं, क्योंकि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।
मंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार के सुशासन के संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाओं में पुलिस और प्रशासन कार्रवाई जारी रखेंगे।
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