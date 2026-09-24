समस्तीपुर-मधेपुरा की घटनाओं पर बोले मंत्री मिथलेश तिवारी, कहा- ‘अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं’

Mithilesh Tiwari: बिहार में जमुई के बाद समस्तीपुर और मधेपुरा से सामने आए मामलों को लेकर राज्य सरकार के मंत्री मिथलेश तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जमुई की घटना को बिहार के लिए शर्मनाक बताया है। मंत्री ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जहां भी ऐसी घटनाएं होंगी, कानून सख्ती से निपटेगा। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।