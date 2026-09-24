अक्षरधाम हमला: 2 आतंकियों ने मचाया था मौत का तांडव और 33 लोगों को गवानी पड़ी जान, फिर NSG के ‘ऑपरेशन वज्र शक्ति’ ने ऐसे किया खात्मा

Akshardham Temple Attack 2002: 24 साल पहले यानी आज ही के दिन 24 सितंबर 2002 की शाम गुजरात के गांधीनगर स्थित अक्षरधाम मंदिर परिसर में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक दो हथियारबंद आतंकी मंदिर परिसर में घुसते हैं और आतंक का ऐसा तांडव मचाते हैं कि 33 लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, जबकि 85 से ज्यादा लोग घायल हुए। कुछ ही देर में पूरा परिसर चीख-पुकार और गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। हर तरफ डर का माहौल था और मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए थे। लेकिन इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। आतंकियों को खत्म करने के लिए एनएसजी के कमांडो गांधीनगर पहुंचे और शुरू हुआ वह अभियान, जिसे ‘ऑपरेशन वज्र शक्ति’ नाम दिया गया। आखिर उस रात मंदिर के अंदर क्या हुआ? एनएसजी ने कैसे आतंकियों को घेरा? और कैसे 25 सितंबर की सुबह इस खौफनाक हमले का अंत हुआ? चलिए डिटेल में सब कुछ जानते हैं।