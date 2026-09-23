चुनाव आयोग विवाद: सीजेपी ने रद्द किए सभी कार्यक्रम, कल 12 बजे एक और बड़ा खुलासा करने का किया दावा

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम का मुद्दा हो, मतदाता सूचियों से नाम हटाने का मुद्दा हो या फिर हड़बड़ी में मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो। ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन चुनाव आयुक्तों को जल्द ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। देश का युवा और देश की जनता जिनके वोट चुराकर और छीनकर ये अपनी सरकारे चला रहें हैं, वे अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली।