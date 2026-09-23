23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

चुनाव आयोग विवाद: सीजेपी ने रद्द किए सभी कार्यक्रम, कल 12 बजे एक और बड़ा खुलासा करने का किया दावा

CJP New Press Conference: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सामने आए खुलासों के बाद CJP ने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। संगठन अब दिल्ली में दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 23, 2026

Maharashtra Ashram Schools

अभिजीत दीपके (Photo: IANS)

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सामने आई रिपोर्ट के बाद CJP ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। CJP ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने गुरुवार को होने वाले अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही CJP की ओर से दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया गया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होगी।

दीपके- इलेक्शन कमीशन ठीक करो

CJP के इस कदम के चलते अभिजीत दीपके ने भी एक्स पर पोस्ट करके कल की प्रेस क्रॉन्प्रेंस की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज भी कसा। उन्होंने लिखा कि- 'Gyanesh, it’s done bro!'

इसके अलावा सह-संयोजक सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि संगठन ने अपने पहले से तय सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पोस्ट में उन्होंने 'इलेक्शन कमीशन ठीक करो' लिखा।

भारत के लोकतंत्र का अपहरण होगा विषय

CJP ने कल की प्रेस कॉन्प्रेस का विषय भारत के लोकतंत्र का अपहरण (Hijacking of India's Democracy) बताया है। CJP की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर हुए खुलासों के चलते कल दिल्ली में महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

इससे पहले SIR को लेकर भुवनेश्वर में CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) एक पूरी तरह से समझौता कर चुकी संस्था है। ECI एसआईआर आयोजित कर रहा है और सभी को नोटिस भेज रहा है, यह उसकी विफलता का एक उदाहरण है।

'चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा'

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम का मुद्दा हो, मतदाता सूचियों से नाम हटाने का मुद्दा हो या फिर हड़बड़ी में मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो। ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन चुनाव आयुक्तों को जल्द ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। देश का युवा और देश की जनता जिनके वोट चुराकर और छीनकर ये अपनी सरकारे चला रहें हैं, वे अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP

Updated on:

23 Sept 2026 09:51 pm

Published on:

23 Sept 2026 09:14 pm

Hindi News / National News / चुनाव आयोग विवाद: सीजेपी ने रद्द किए सभी कार्यक्रम, कल 12 बजे एक और बड़ा खुलासा करने का किया दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJP

'जयशंकर या अजित डोभाल, कौन चला रहा भारत की विदेश नीति?' पृथ्वीराज चव्हाण ने मोदी सरकार से पूछा सवाल

Prithviraj Chavan on Ajit Doval and s Jaishankar
राष्ट्रीय

विधायकों की पलटी से नहीं होगा सरकार पर असर, 8 UDP विधायकों के BJP में शामिल होने पर बोले CM संगमा

UDP BJP Merger
राष्ट्रीय

'कॉलर खींचा, उल्टा घुमाया और चेहरे पर घूंसे बरसाने लगे', TMC नेता हुमायूं कबीर ने बताई थाने के बाहर की आपबीती

Humayun Kabir attack
राष्ट्रीय

बीजेपी में स्मृति ईरानी का लगातार बढ़ रहा कद, अब मिली यह बड़ी जिम्मेदारी

Smriti Irani
राष्ट्रीय

'बिहार-बंगाल में विपक्ष हारा नहीं, चुनाव आयोग के दुरुपयोग से BJP जीती', SIR विवाद पर बोले तेजस्वी यादव

Tejashwi Yadav news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.