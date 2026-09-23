‘कॉलर खींचा, उल्टा घुमाया और चेहरे पर घूंसे बरसाने लगे’, TMC नेता हुमायूं कबीर ने बताई थाने के बाहर की आपबीती

हुमायूं कबीर ने बताया कि मुकुंदापुर इलाके में पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था, हालांकि वे उस समय किसी निजी काम से धर्मतला में मौजूद थे। शाम करीब 7:30 बजे उन्हें खबर मिली कि टैगोर अस्पताल के पास स्थित TMC IT सेल प्रमुख उपासना चौधरी के घर पर हमला हुआ है। इसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और उन्हें बताया गया कि स्थिति सामान्य है। हालांकि, कुछ ही देर बाद उन्हें जानकारी मिली कि पार्टी के दो वरिष्ठ सहयोगियों एडवोकेट बैश्वानर चट्टोपाध्याय और पात्रिदीप दास को पूर्वी जाधवपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिर वे स्थिति के बारे में पता करने के लिए रात करीब 8 बजे सीधे पुलिस स्टेशन गए