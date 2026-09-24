हाइफा दिवस समारोह: RSS नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान,तीन-मूर्ति हाइफा चौक बनेगा वैश्विक धरोहर स्थल

हाइफा दिवस समारोह में भारत-इजराइल दोस्ती और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि, photo source@ANI
Haifa Day: 'फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी' (FANS) ने बुधवार को राजधानी के तीन-मूर्ति हाइफा चौक पर 'हाइफा विजय दिवस' समारोह आयोजित किया और हाइफा की लड़ाई में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई, जिसके बाद बहादुर सैनिकों की याद में बनाए गए स्मारक स्तंभों पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई।
सभा को संबोधित करते हुए, 'फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी' (FANS) के मुख्य संरक्षक और RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि आने वाले वर्षों में तीन-मूर्ति हाइफा चौक दुनिया के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बन जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन इस जगह पर एक भव्य वार्षिक मेला आयोजित किया जाएगा, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा।
इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत ने हमेशा विश्व शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हाइफ़ा की आज़ादी में भारतीय सैनिकों का योगदान भी इसी भावना से प्रेरित था। उन्होंने याद दिलाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद, भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया और जीत हासिल की, जिससे शांति बहाल करने में मदद मिली।
उन्होंने बताया कि इन बहादुर सैनिकों की याद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में तीन-मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन-मूर्ति हाइफ़ा चौक कर दिया था। तब से, FANS हर साल 23 सितंबर को हाइफा विजय दिवस मनाता आ रहा है।
इंद्रेश कुमार ने कार्यक्रम के आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। भारत-इजराइल संबंधों का जिक्र करते हुए, इंद्रेश कुमार ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से दोस्ताना संबंध रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद और चरमपंथ से जुड़ी आम चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। भारत को शांति, सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की भूमि बताते हुए उन्होंने कहा कि सनातन, बौद्ध, सिख और जैन परंपराओं ने दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दिया है।
इजराइल दूतावास में राजनीतिक सलाहकार निताय बेन-हैम ने इस समारोह के आयोजन के लिए FANS का आभार व्यक्त किया और कहा कि इजराइल ने हमेशा भारत को एक दोस्त माना है। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में भारत इजराइल के साथ खड़ा रहा है।
बेन-हैम ने कहा कि भारत और इजराइल दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से हैं और कई आम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कृषि, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर जोर दिया और कहा कि साझा चुनौतियों और सहयोग ने दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब ला दिया है।
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