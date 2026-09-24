हाइफा दिवस समारोह: RSS नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान,तीन-मूर्ति हाइफा चौक बनेगा वैश्विक धरोहर स्थल

इंद्रेश कुमार ने कार्यक्रम के आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। भारत-इजराइल संबंधों का जिक्र करते हुए, इंद्रेश कुमार ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से दोस्ताना संबंध रहे हैं। उन्होंने आतंकवाद और चरमपंथ से जुड़ी आम चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। भारत को शांति, सद्भाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की भूमि बताते हुए उन्होंने कहा कि सनातन, बौद्ध, सिख और जैन परंपराओं ने दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दिया है।