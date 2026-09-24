त्रिची-चेन्नई हाईवे पर हादसा, प्राइवेट बस से टकराई कार, 3 दोस्तों की मौत, 4 गंभीर घायल

Perambalur Road Accident: त्रिची-चेन्नई नेशनल हाईवे (NH-38) पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पेरम्बलूर जिले के थुरैमंगलम के पास रफ्तार से जा रही एक कार आगे चल रही प्राइवेट ओम्निबस के पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौके और इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग अपने दोस्त के भाई की शादी का जश्न मनाकर चेन्नई लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया।