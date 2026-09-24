24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बंगाल में SIR पर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति पर दिलीप घोष बोले- नाम कटा है तो दस्तावेज दिखाओ, वापस जुड़ जाएगा

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में SIR पर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बीच दिलीप घोष ने विपक्ष को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा- नाम कटा है तो दस्तावेज दिखाओ, वापस जुड़ जाएगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 24, 2026

West Bengal Politics, Dilip Ghosh Statement,

दिलीप घोष (फोटो सोर्स - एएनआई)

पश्चिम बंगाल में चुनावी विवाद फिर गरमाया है। दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति दर्ज कराने की खबरों के बीच राज्य के मंत्री दिलीप घोष ने विपक्ष को सीधा ललकारा है। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं है और उनकी बात कोई सुनने वाला भी नहीं।

दिलीप घोष ने कहा कि एसआईआर (SIR) यानी 'मतदाता सूची में विशेष गहन संशोधन' का मुद्दा अदालत में भी उठा था। लोग कोर्ट तक गए थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। अदालत ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया।

'विपक्ष के पास कोई सबूत नहीं'

घोष ने कहा कि विपक्ष सिर्फ शोर मचा रहा है। असल में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं कि कहां गड़बड़ी हुई। मंत्री ने साफ भाषा में बताया कि अगर किसी नागरिक का नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हट गया है तो डरने की जरूरत नहीं। जरूरी कागजात जमा करो। नाम दोबारा जुड़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रक्रिया आसान है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

उपचुनाव में उम्मीदवार तक नहीं उतार पा रहे

घोष ने उपचुनाव को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि जो पार्टियां उपचुनाव में उम्मीदवार तक नहीं खड़ा कर पातीं, उनकी बात कौन सुनेगा? ऐसे दल सिर्फ आरोप लगाते हैं। असल मैदान में उनका कोई वजूद नहीं दिखता। बंगाल की जनता अब इन खोखली बातों से ऊब चुकी है।

बता दें कि दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति की खबरों के बावजूद घोष ने चुनाव आयोग के फैसलों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी है। कोई भी नागरिक अपना हक आसानी से हासिल कर सकता है। विपक्ष को सबूत पेश करने चाहिए, सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा।

अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट पर भी मंत्री ने दिया बयान

मंत्री दिलीप घोष ने इस बीच बंगाल में अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा- अडानी ग्रुप यहां 2,000 बेड का अस्पताल बनाने जा रहा है और आज इसका भूमि पूजन समारोह हो रहा है। इसमें से 1,000 बेड गरीबों के लिए मुफ्त होंगे।

उन्होंने आगे कहा- यह काम अब शुरू हो रहा है और वे जिस भी तरह से काम करना चाहें, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सभी उद्योगपति और बिजनेस ग्रुप आ रहे हैं और उन्हें धीरे-धीरे जमीन भी दी जाएगी। साथ ही, उन कंपनियों से जमीन वापस ले ली जाएगी जिन्होंने पहले जमीन तो ली थी लेकिन कोई काम शुरू नहीं कर पाईं।

बिहार में प्रशांत किशोर का खुला खाता तो बंगाल पर बरसे दिलीप घोष, बोले- देश विरोधी ताकतों का अड्डा बना राज्य

ये भी पढ़ें
s, West Bengal Politics, Bihar Bypoll News, Dilip Ghosh Statement, Jan Suraaj Party

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

SIR-BLO

Updated on:

24 Sept 2026 08:59 am

Published on:

24 Sept 2026 08:59 am

Hindi News / National News / बंगाल में SIR पर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति पर दिलीप घोष बोले- नाम कटा है तो दस्तावेज दिखाओ, वापस जुड़ जाएगा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अक्षरधाम हमला: 2 आतंकियों ने मचाया था मौत का तांडव और 33 लोगों को गवानी पड़ी जान, फिर NSG के ‘ऑपरेशन वज्र शक्ति’ ने ऐसे किया खात्मा

Akshardham Attack 2002, Operation Vajra Shakti
राष्ट्रीय

त्रिची-चेन्नई हाईवे पर हादसा, प्राइवेट बस से टकराई कार, 3 दोस्तों की मौत, 4 गंभीर घायल

Tamil Nadu Road Accident
राष्ट्रीय

The Burning Bus: छत्तीसगढ़ मंत्रालय से लौट रही बस में लगी आग, कर्मचारियों ने कूदकर बचाई जान

The Burning Bus
रायपुर

हाइफा दिवस समारोह: RSS नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान,तीन-मूर्ति हाइफा चौक बनेगा वैश्विक धरोहर स्थल

Forum for Awareness of National Security
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग विवाद: सीजेपी ने रद्द किए सभी कार्यक्रम, कल 12 बजे एक और बड़ा खुलासा करने का किया दावा

Maharashtra Ashram Schools
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.