‘भूकंप जैसा लगा, बच्चों को लेकर बाहर भागे’, हैदराबाद में भरभराकर गिरी सोसाइटी की दीवार

स्थानीय लोगों का आरोप है कि दीवार की जर्जर हालत को लेकर वे संबंधित बिल्डिंग अथॉरिटी से कई बार शिकायत कर चुके थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को चार बार शिकायत की थी। इतना ही नहीं, दीवार की स्थिति का वीडियो भी बनाकर अधिकारियों को दिखाया गया था।