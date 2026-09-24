‘आयोग 30 दिन में पूरी करे कार्यवाही’, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सिंबल विवाद पर बोले सांसद कल्याण बनर्जी

कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है। इस आदेश में चुनाव चिह्न के आवंटन को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर तय किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है इसलिए अदालत से इस आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं की गई। पार्टी चुनाव प्रक्रिया के बीच रोक लगाए जाने से होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को समझती है।