24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘आयोग 30 दिन में पूरी करे कार्यवाही’, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सिंबल विवाद पर बोले सांसद कल्याण बनर्जी

Kalyan Banerjee: टीएमसी सिंबल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सांसद कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग से 30 दिन में पूरी कार्यवाही खत्म करने की मांग की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 24, 2026

TMC Symbol Row, Kalyan Banerjee

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी (फाइल फोटो - आईएएनएस)

TMC Symbol Row: टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मामले को लेकर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इसलिए पार्टी ने चुनाव आयोग के हालिया आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं की है। इसके बजाय मुख्य मामले का जल्द निपटारा करने की मांग की गई है।

चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए स्टे नहीं मांगा

कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव आयोग के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है। इस आदेश में चुनाव चिह्न के आवंटन को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर तय किया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है इसलिए अदालत से इस आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं की गई। पार्टी चुनाव प्रक्रिया के बीच रोक लगाए जाने से होने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को समझती है।

मुख्य मामले का जल्द निपटारा हो

कल्याण बनर्जी ने बताया कि सुनवाई के दौरान मुख्य मामले को जल्द निपटाने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से चल रही पूरी कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

टीएमसी सांसद ने बताया कि अदालत से चुनाव आयोग को पूरी कार्यवाही एक महीने के भीतर खत्म करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उनका कहना है कि इससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान नाम और चुनाव चिह्न को लेकर जारी विवाद जल्द खत्म हो सकेगा।

चुनाव आयोग ने टीएमसी का नाम और चिह्न किया था फ्रीज

दरअसल, चुनाव आयोग ने टीएमसी के भीतर चल रहे विवाद के बीच पार्टी के मूल नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगाई है। आयोग ने दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को आगामी उपचुनाव के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।

कल्याण बनर्जी के मुताबिक, पार्टी की ओर से फिलहाल चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश पर रोक की मांग नहीं की गई है। मुख्य जोर अब आयोग की पूरी कार्यवाही को जल्द पूरा कराने पर है।

‘आरोप सच्चे हैं तो हलफनामा दाखिल करें राहुल गांधी’, चुनाव आयोग-SIR विवाद पर भड़की BJP, सीआर केशवन ने कांग्रेस को घेरा

ये भी पढ़ें
Election Commission SIR Row

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

Updated on:

24 Sept 2026 12:50 pm

Published on:

24 Sept 2026 12:50 pm

Hindi News / National News / ‘आयोग 30 दिन में पूरी करे कार्यवाही’, सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी सिंबल विवाद पर बोले सांसद कल्याण बनर्जी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

MCB School: कचरा घर में लगता है छत्तीसगढ़ का एक स्कूल, 100 से ज्यादा बच्चे यहां हर दिन आते हैं पढऩे

School operated in Garbage dump yard
कोरीया

Nandigram Bypoll: 2021 की ममता-शुभेन्दु लड़ाई से 2026 के उपचुनाव तक, नंदीग्राम में कितनी बदली सियासत

Nandigram By Election
राष्ट्रीय

मोदी युग में पहली बार इतनी बदल रही कांग्रेस, बीजेपी को दे पाएगी टक्कर?

Gen Z political connect
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में अडानी समूह करेगा 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश, गौतम अडानी ने किया ऐलान

Adani Group US Case
राष्ट्रीय

Kerala Congress Protest: केरल में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा मार्च, 25 सितंबर को राजभवन घेराव की तैयारी

Kerala Congress Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.