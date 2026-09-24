‘आरोप सच्चे हैं तो हलफनामा दाखिल करें राहुल गांधी’, चुनाव आयोग-SIR विवाद पर भड़की BJP, सीआर केशवन ने कांग्रेस को घेरा

सीआर केशवन ने कहा कि राहुल गांधी और उनका परिवार लोकतांत्रिक संस्थाओं में अलग राय और असहमति की प्रक्रिया को नहीं समझता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एकतरफा खबर के आधार पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी है। केशवन ने कहा कि इसके बाद चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण के जरिए स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर सवाल खड़े हो गए हैं।