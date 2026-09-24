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‘आरोप सच्चे हैं तो हलफनामा दाखिल करें राहुल गांधी’, चुनाव आयोग-SIR विवाद पर भड़की BJP, सीआर केशवन ने कांग्रेस को घेरा

SIR Controversy: चुनाव आयोग और एसआईआर विवाद पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी चुनावी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ रहे हैं।
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भारत

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Rahul Yadav

Sep 24, 2026

Election Commission SIR Row

बीजेपी प्रवक्ता सीआर केशवन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। (फोटो: एएनआई )

Election Commission SIR Row: चुनाव आयोग और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केशवन ने राहुल गांधी के बयानों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अपने आरोपों को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें उन्हें साबित करने के लिए हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

एकतरफा खबर के आधार पर जल्दबाजी में बयान देने का आरोप

सीआर केशवन ने कहा कि राहुल गांधी और उनका परिवार लोकतांत्रिक संस्थाओं में अलग राय और असहमति की प्रक्रिया को नहीं समझता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एकतरफा खबर के आधार पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी है। केशवन ने कहा कि इसके बाद चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण के जरिए स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के आरोपों पर सवाल खड़े हो गए हैं।

संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे राहुल गांधी

बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर लंबे समय से संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं।

केशवन ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संवैधानिक अधिकारियों को डराने-धमकाने तक की कोशिश की है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी के आरोप सही हैं तो वह उन्हें साबित करने के लिए हलफनामा दाखिल क्यों नहीं करते।

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

सीआर केशवन ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कराए गए एसआईआर की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी थी। केशवन ने सवाल किया कि इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार एसआईआर और चुनाव आयोग पर हमला क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए।

चुनावी हार का ठीकरा एसआईआर पर फोड़ने का आरोप

सीआर केशवन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की बड़ी चुनावी हार का ठीकरा एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

केशवन ने कहा कि राहुल गांधी इस समय अपने आरोपों के समर्थन में ठोस आधार देने के बजाय एसआईआर और चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर सवाल उठाया कि यदि आरोप सही हैं तो राहुल गांधी उन्हें साबित करने के लिए हलफनामा दाखिल करें।

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संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राहुल गांधी

Updated on:

24 Sept 2026 10:22 am

Published on:

24 Sept 2026 10:22 am

Hindi News / National News / ‘आरोप सच्चे हैं तो हलफनामा दाखिल करें राहुल गांधी’, चुनाव आयोग-SIR विवाद पर भड़की BJP, सीआर केशवन ने कांग्रेस को घेरा

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