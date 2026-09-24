Kerala Congress Protest: केरल में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा मार्च, 25 सितंबर को राजभवन घेराव की तैयारी

Gyanesh Kumar Protest: केरल में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सियासी हलचल अब सड़क तक पहुंचने वाली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर 25 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में बड़ा विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक यह प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के राष्ट्रव्यापी आह्वान का हिस्सा होगा। मार्च में मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे।